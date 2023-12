Il caporeparto . Andrea Faina va in pensione

Ha vissuto e condiviso le virtù umane insite nel Corpo dei vigili del fuoco per 36 anni di onorato servizio, e da oggi potrà godersi la meritata pensione. Lui è il Caporeparto del Comando provinciale di Fermo Andrea Faina, che amici, colleghi e superiori salutano e ringraziano per la professionalità al servizio dei vigili del fuoco e dell’umanità. Entrato nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell’aprile del 1987, Andrea Faina ha prestato servizio nei comandi di Vicenza, Ancona, Ascoli Piceno, Macerata e Fermo dove ha raggiunto la massima qualifica operativa. La sua carriera ha avuto il primo grande cambiamento nel 2002 quando ha effettuato il passaggio a Caposquadra. La scalata delle qualifiche si è completata nell’anno 2017 con il raggiungimento del grado di Caporeparto. Durante la sua lunga carriera ha affrontato diverse situazioni emergenziali importanti fra le quali il terremoto in Umbria e Marche nel 1997, in occasione del quale ha ricevuto la benemerenza da parte del ministero dell’Interno. Si è sempre distinto per professionalità e dedizione al lavoro tanto che nel 2013 ha ricevuto un elogio dal comando di Ascoli Piceno e un altro nel 2019 da parte del comando di Macerata. Dopo 36 anni vissuti turno dopo turno dedicati ad un lavoro radicato nella dimensione umana che ne ha costituto la sua brillante carriera, Andrea Faina va in pensione lasciando intatto tra colleghi e superiori del Corpo dei vigili del fuoco, l’esempio di chi ha incarnato spirito di abnegazione e serietà al servizio, riconosciuto in stima e benevolenza da colleghi e superiori che oggi augurano al Caporeparto Faina, un meritato riposo.

Paola Pieragostini