Il Carducci fa la storia "Un secolo di emozioni, mille storie da raccontare Ora guardiamo al futuro"

Comincia con l’emozione dell’inno nazionale suonato dalla banda della scuola la festa per i cento anni dalla fondazione dell’istituto che porta il nome dell’architetto Giovanni Battista Carducci. Un secolo di storia che ha incontrato la storia più grande, quella del mondo dell’Italia, del territorio e della città. I ragazzi e i docenti del corso di grafica hanno realizzato un video che racconta cento anni in immagini ed è subito commozione, l’impressione di essere dentro qualcosa di grande. Ci sono tutti al teatro dell’Aquila, i dirigenti di ieri, gli studenti che oggi sono protagonisti della vita culturale ed economica fermana e nazionale, un istituto, si è detto nell’introduzione, "che c’è, c’è stato e ci sarà". Un momento di ballo offerto da Nasco Danza e poi i racconti, i saluti delle autorità, prima dei ricordi e delle parole. Oggi ci sono 40 classi, cento tra docenti e personale, 800 alunni e 8 corsi diversi, per un istituto tecnico economico e tecnologico che parla di finanza, turismo, marketing, costruzioni. Tanti i segni lasciati dall’architetto Carducci nel fermano, la dirigente Cristina Corradini ha voluto condividere con tutti il lavoro di un anno di preparativi, per una festa bella e dinamica come la scuola. i saluti da parte della sottosegretaria all’economica Lucia Albano, la senatrice Elena Leonardi, il consigliere regionale Marinangeli, ex allievo, il presidente della provincia Ortenzi e Gino Sabbatini presidente della camera di commercio delle Marche. Marinangeli ha portato un encomio alla dirigente Corradini, per una eccellenza formativa ed educativa, da parte dell’assemblea legislativa delle Marche, il sindaco Calcinaro ha invece ricordato che il Carducci ha realizzato l’entrata al cuore della città, su via Roma, e le tante forme di collaborazione con la scuola: "Mi piace ricordare la storia di una ragazza che ha fatto l’alternanza scuola lavoro in Comune e anni dopo ha vinto il concorso per lavorare proprio in comune".

Sentito anche il messaggio del ministro all’istruzione Valditara che ha manifestato il suo apprezzamento, sul palco poi sono saliti Stefano Novelli e Gianni Monti con i rappresentanti degli studenti, per raccontare l’idea di memoria che c’è dietro un centenario, passando anche per la creazione di un logo che racconta la storia e la modernità di una scuola che si proietta verso i prossimo cento anni. È nata anche una app, che propone un gioco proprio legato all’Itet, realizzato dai ragazzi con le nuove tecnologie e un percorso di studi che segue le dinamiche di un gioco a quiz, con i premi offerti da tanti sponsor. C’è stato poi il tempo per ascoltare i ricordi dei dirigenti di ieri, dei docenti, di ex allievi oggi sindaci, da Valerio Vesprini a Meri Marziali, fino a Ivano Bascioni, e poi gli imprenditori, i personaggi che segnano ancora la storia fermana e raccontano di studi accurati e complessi, sempre al passo coi tempi.

Angelica Malvatani