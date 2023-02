Il Carducci Galilei compie cento anni

Compie un secolo il Carducci Galilei ma davvero non li dimostra, era il 1923 e la scuola nasceva a Fermo portando il nome del Principe di Piemonte. Una storia che si celebra oggi, come spiega la preside Cristina Corradini, per affondare le radici nella storia ma anche per rilanciare il futuro che è già presente. Sarà un anno di eventi e di celebrazioni e soprattutto è il momento per coinvolgere tutti quelli che hanno avuto a che fare con la scuola, docenti, studenti, personale, per ricostruire quella storia e dimostrare orgoglio e senso di appartenenza: "Un privilegio tornare a ritroso dentro la storia della scuola, dei programmi scolastici e della città. Ogni istituto cittadino rappresenta l’evoluzione della città e del contesto sociale ed economico. Noi vogliamo ricostruire questo lungo percorso". All’interno della scuola è stata istituita una commissione per il centenario, con il docente Giuseppe Lupoli a coordinare le iniziative e Jessica Mellini per l’aspetto tecnologico. Il logo, che richiama il lavoro dell’architetto Carducci e gli edifici simbolo in città, a partire dalla torretta, è stato invece realizzato dalle classi di grafica e comunicazioni guidate dal docente Stefano Novelli. "Da qui in poi si aprono i prossimi 100 anni, prosegue la dirigente, guardiamo al passato ma mettiamo le basi sin da ora per proiettarsi per il futuro". Dalle prossime ore sarà attivo lo spazio sul sito dedicato al centenario, con un sondaggio dedicato proprio agli ex della scuola, perché inseriscano ricordi, foto, documenti e pensieri sul Carducci Galilei: "Chiunque abbia un ricordo della scuola può dedicare un pensiero, un ricordo, una notizia o una curiosità per costruire il percorso a ritroso. Possiamo ritrovare quel passato solo grazie a chi da qui è passato. Il nostro un evento che si preoccupa di coinvolgere la cittadinanza e chi ha permesso lo sviluppo dell’istituto che ha fatto storia ed è storia". Impegnati anche gli ex allievi, l’associazione ha bisogno di ritrovare nuovo slancio, come spiega Fabio D’Erasmo: "Siamo nati come associazione prima della pandemia, questi festeggiamenti sono l’occasione per riprendere il filo del discorso e crediamo che il centenario sia il terreno fertile per un vero rilancio del nostro gruppo. Ricostituiamo un gruppo be organizzato per supportare le attività scolastiche nel territorio". Una volta raccolto il materiale si arriverà ad una pubblicazione, il primo appuntamento in programma è previsto per il 13 maggio, alle 17,30 al teatro dell’Aquila, ci saranno anche momenti di arte e di spettacolo, oltre che riflessione, mentre a luglio ci sarà la festa dei diplomi che torna a Villa Vitali. "Celebriamo la memoria di chi ci ha preceduto, conclude la dirigente, le scuole erano ancore di salvezza, l’istruzione era un privilegio e lo è ancora. Ricordiamo a tutti noi che l’istruzione è una leva necessaria per l’educazione del singolo ma anche crescita sociale ed economica".

Angelica Malvatani