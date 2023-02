Il Carnevale è una favola "È stato fantastico, grazie"

Carri allegorici, musica, colori e tanti bambini mascherati hanno animato le vie del centro di Porto Sant’Elpidio e piazza Garibaldi nell’atteso carnevale cittadino. Quest’anno si è potuto tornare a coinvolgere le scuole, le famiglie e i comitati di quartiere. Il tema è stato quelle delle fiabe: le scuole primaria De Amicis e infanzia Peter Pan di Marina Picena hanno rappresentato Hansel & Gretel, vincendo il premio finale assegnato da una giuria di esperti esterni; I plessi del centro, Pennesi e Aladino, hanno sfilato sul tema di Aladdin; Alice nel paese delle meraviglie è stata la fiaba scelta dal quartiere San Filippo e la sua scuola Martiri; per la Rodari di via Pesaro il protagonista è stato il mago di Oz; mentre la scuola Mercantini ed il quartiere Cretarola si sono immerse nel mondo de La bella e la bestia; infine il quartiere Corva, il cui plesso Collodi si è travestito da Pinocchio. Ogni gruppo ha dato dimostrazione di creatività e cura nella messa in scena delle fiabe sia con le scenografie dei carri sia con i costumi, inoltre ciascuno si è esibito in un balletto sul palco. Il lancio finale dei palloncini con la Mabò Band ha chiuso l’evento. "Grazie a tutti per questo pomeriggio meraviglioso, siamo tornati a festeggiare alla grande – dicono il sindaco Nazareno Franchellucci e le assessore Canzonetta e Ferracuti – i bambini sono stati semplicemente favolosi come le scuole e le associazioni di quartiere".

Nadir Tomassetti