Il Carnevale pronto a far divertire tutti

Una grande voglia di recuperare la tradizione, ma anche di offrire l’occasione per pazziare un po’ dopo due anni di stop e di ansie a causa del Covid, Si potevano cogliere facilmente questi sentimenti nell’entusiasmo con cui, ieri nel foyer del teatro di Porto San Giorgio è stato presentato Baroanda, così è denominato il Carnevale che Fermo e Porto San Giorgio promuovono insieme. Gli appuntamenti sono sempre gli stessi: alle ore 10 di giovedì grasso, 16 febbraio a Capodarco consegna delle chiavi delle città dai sindaci Paolo Calcinaro e Valerio Vesprini ai rispettivi Re Carnevale, che sono il fermano Luigi Palloni e il sangiorgese Marco Vesprini; sfilata dei gruppi mascherati a Fermo domenica 19 febbraio, a Porto San Giorgio martedì 21 febbraio; processo, condanna e spettacolare falò di Re Carnevale alle ore 18 in piazza Marina. Il direttore artistico della manifestazione, Marco Renzi, precisa: “Quest’anno festeggiamo non solo l’ottava edizione del progetto intercomunale Baraonda, ma anche il 26esimo Carnevale di Porto San Giorgio e il 37esimo di Fermo. Nel 2020 e 2021 abbiamo tenuto viva la tradizione del Carnevale eseguendolo online. Le nostre maschere torneranno ad essere protagoniste delle varie iniziative carnevalesche con particolare riferimento alle sfilate: Mengone Torcicolli e la moglie Lisetta maschere di Fermo e del Fermano e “Lu Cuccà”, il nome in dialetto sangiorgese del gabbiano che è la storica maschera di Porto San Giorgio. Ieri hanno animato la conferenza stampa con delle simpatiche scenette nel corso delle quali comparsa “minacciosa” la regina Quaresima scacciata dai Re Carnevale scherzosamente accusandola di emanare un cattivo odore.

I sindaci non sono intervenuti alla conferenza delegando i propri assessori: per Porto San Giorgio gli assessori al turismo, Giampiero Marcattili, alla cultura, Carlotta Lanciotti e all’ambiente, Fabio Senzacqua. Marcattili ha spiegato che da Porto San Giorgio sono intervenuti in tre perché abituati a lavorare di squadra, che la manifestazione è particolarmente importante perché coinvolge in una grande festa le scuole e le famiglie. A Lanciotti è parso giusto aderire dando continuità ad un evento che riprende dopo anni di interruzione.

Senzacqua ha apprezzato il rapporto di collaborazione che si è creato con Fermo. Lanzidei espresso contentezza perché si sta tornando al Carnevale con allegria e condivisione. Cerretani sottolineato positivamente la sinergia che si è sviluppata per il Carnevale tra Fermo e Porto San Giorgio.

Silvio Sebastiani