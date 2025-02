Il Carnevale sarà ‘A spasso nel tempo’

Anche Porto Sant’Elpidio si prepara a vivere il periodo dell’anno più ricco di allegria, frizzi e lazzi. In città la tradizione del Carnevale si rinnoverà martedì 4 marzo. Anche in questa occasione, saranno coinvolte le associazioni di quartiere, oltre alle scuole dell’infanzia e primarie. Inoltre "su proposta dell’assessore al turismo, Elisa Torresi, il tema di quest’anno sarà ‘A spasso nel tempo’". Un tema che offre una vastissima scelta di costumi e maschere che potranno rifarsi al periodo storico che ogni quartiere, scuola e cittadini sceglieranno per allestire carri allegorici o organizzare i gruppi mascherati a tema e partecipare al concorso legato al Carnevale per aggiudicarsi i premi in palio. Il coordinamento è stato affidato a Lagrù Ragazzi, l’animazione sarà di Radio Faleria. L’appuntamento sarà in piazza Garibaldi (con ritrovo davanti alla stazione alle 14,30), per la solita invasione di gente, pronta a ballare e a divertirsi.