Il Carnevale torna in piazza . Ci saranno ’Mengone&Friends’

Il Carnevale torna oggi pomeriggio in Piazza del Popolo a Fermo con Mengone & Friends, una giornata dedicata a Mengone Toriccolli, a sua moglie Lisetta e a tutti gli amici che queste maschere hanno in giro per l’Italia. A partire dalle 16,30 si alterneranno una serie di artisti per rendere omaggio alla nostra maschera e, in conclusione, ci sarà l’evento con la compagnia "Pyrovaghi" con uno spettacolo di giochi con il fuoco.

Il pomeriggio si aprirà alle 16,30 con i virtuosismi di Andrea Beltrami, giocoliere, intrattenitore, performan di strada, capace di coinvolgere il pubblico e trasformare l’incontro in un momento di festa collettivo che ben si addice ai colori del Carnevale. A seguire Fabio Zaganelli, artista romagnolo e il suo pupazzo "Otto", fratello di Mengone che, lo ricordiamo, nasce e vive nella prima metà dell’800 come marionetta a filo.

In conclusione, alle ore 18, grande evento conclusivo della giornata con uno spettacolo fatto interamente con il fuoco dalla compagnia Pyrovaghi di Perugia, un lavoro di grande impatto visivo che saprà scaldare il pubblico presente. Mentre si svolgeranno gli spettacoli, Mengone e Lisetta, saranno in giro per la Piazza, dentro ai bar, sotto i loggiati, metteranno in scena pezzi del loro repertorio dove emerge l’eterna preoccupazione di Mengone per la sua giovane e bella moglie Lisetta, il pubblico dei grandi e dei piccoli avrà modo così di conoscere queste maschere da vicino, per meglio capirne le loro caratteristiche e la loro anima.

Ingresso libero, per ogni informazione è possibile chiamare il numero 335 5268147.