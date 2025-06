Il cartellone estivo con 150 appuntamenti

Sono oltre 150 gli appuntamenti, spalmati su tutta la città, che fino ad ottobre caratterizzano un cartellone estivo nelal cui grafica predomina il colore blu, lo stesso della Bandiera. Ma la città si presenta con una riorganizzazione dell’accoglienza e servizi per cittadini, visitatori e turisti potenziati. Parla di un cartellone ambizioso, frutto di un lavoro di mesi, il sindaco Massimiliano Ciarpella. Il tempo di compiacersi per "l’evidente la crescita esponenziale dell’offerta, negli ultimi anni" poi si sofferma sulla crescita dei servizi: "Sarà operativo il trasporto pubblico locale in collaborazione con la Steat per favorire gli spostamenti dai turisti presenti nei tre villaggi vacanze; partirà a giorni il Mobility Hub con bike sharing (mentre ancora nulla si sa riguardo all’attrazione della ruota panoramica in zona pineta,ndr); apriranno i due nuovi infopoint (alla pineta e sul lungomare Faleria); potenziato il servizio di primo soccorso a mare a cura della Croce Verde". Nel blu del cartellone 2025 spiccano eventi consolidati, rassegne, concerti, feste di quartiere, sagre, molta musica, con eccellenze come il festival internazionale di teatro per ragazzi ‘I teatri del mondo’ (12 - 19 giugno); si confermano il torneo Mundial beach soccer e il Palio del Mare (20a edizione) e, a settembre, la Coppa Italia di Triathlon. Il 2 agosto, 3a edizione della Notte +Rosa della riviera marchigiana col concerto gratuito di Gaia; il nuovo Pse Music Festival; rassegne di musica classica e jazz a Villa Baruchello; le feste dei quartieri, mercatini e appuntamenti dedicati all’infanzia. "Siamo soddisfatti di portare avanti una strategia a 360 gradi – commenta l’assessore al turismo Elisa Torresi – Un piano portato avanti col supporto della Consulta del turismo, la collaborazione costante della Pro Loco e di altre associazioni. Non dimentichiamo gli ottimi risultati del piano marketing sui social, che ci ha permesso di raggiungere 2,3 milioni di utenti". Il vicesindaco Andrea Balestrieri evidenzia "il lavoro di cura del decoro urbano, degli spazi verdi e le manutenzioni affinché la città si presenti al meglio".

Marisa Colibazzi