Il cartellone natalizio animerà il centro storico a partire da sabato

Un ricco cartellone natalizio che animerà il centro storico e non solo dal 2 dicembre e fino al 21 gennaio, grazie alla collaborazione fra l’Amministrazione e le associazioni di Grottazzolina, prende il via ‘Natale al Borgo’. E’ stata l’Amministrazione guidata dal sindaco Alberto Antognozzi, ad annunciare il cartellone che partirà sabato alle 21,30 con lo spettacolo ‘Pensavo fosse Amore’ della comica Cecilia Menghini, che si terrà alla sala John Lennon all’interno del ‘Festival Storie’, poi si susseguiranno una serie di iniziative per tutte le età e per tutti i gusti. L’Amministrazione, ha voluto ringraziare tutte le associazioni del paese, senza le quali un cartellone così fitto e variegato cartellone non sarebbe stato possibile. Per tradizione l’8 dicembre saranno accese le luminarie per le vie del paese, poi si susseguiranno una serie di iniziative per tutte le età e per tutti i gusti. Tante le novità di quest’anno, sarà allestito il ‘Giardino di Babbo Natale’, un villaggio natalizio curato dalla Pro Loco preso i giardini pubblici che sarà inaugurato il 10 dicembre e in collaborazione con l’associazione ‘Girovagando Grotta’, sarà attivato un servizio di consegna dei doni da parte di Babbo Natale ai bambini direttamente a casa. Fra le novità, sempre grazie alla Pro loco, sarà realizzato uno speciale albero di Natale che parteciperà al concorso ‘Dubbing Marche’ per il miglior albero di Natale della Regione. Ricco il programma dei concerti con il Corpo bandistico ‘F. Graziani’, ‘L’Arte per Crescere’, ‘Onice Danza’, la corale ‘Crypta Canonicorum’ e la chicca del coro gospel ‘Voices of Joy’ che si esibirà il 26 dicembre alle 21 alla sala John Lennon. Ci saranno anche spettacoli teatrali ‘Il venditore di Palloncini’ con Fausto Verginelli venerdì 8 dicembre; non mancheranno gare sportive a livello amatoriale e nazionale, cenoni conviviali per rinsaldare i rapporti intergenerazionali; letture animate per bambini a tema natalizio nella biblioteca comunale; la festa della Befana dedicata ai bambini del 6 gennaio, per chiudere il 21 gennaio alle 16, sempre alla sala John Lennon, con lo spettacolo ‘Onice Winter Party’.