Il Casette d’Ete Calcio festeggia la promozione

Per Danilo Corradini, presidente di lungo corso dell’Asd Casette d’Ete Calcio 1968, festeggiare la vittoria del campionato di Seconda Categoria e tornare un Prima Categoria dopo la bellezza di 22 anni è un successo straordinario. Ancor di più per averlo potuto festeggiare nel nuovo campo sportivo. Un risultato che non è caduto dal cielo. "Una stagione straordinaria dopo tanti anni di piccole delusioni, di un successo rimasto sempre a metà – dice il presidente –. Volevamo onorare il campionato che andavamo ad affrontare dopo i play out dello scorso anno – prosegue – volevamo farlo nel nuovo campo sportivo per il quale ringraziamo la famiglia Della Valle. Sono venuti a salutarci, segno che abbiamo fatto bene negli ultimi anni". Il ringraziamento di Corradini va "a tutto l’ambiente che ruota intorno alla squadra e alla società, alla gente che ha partecipato non solo nelle ultime giornate come poteva essere scontato, ma ci ha seguito per tutto l’anno. Questa promozione premia il lavoro di tutto il gruppo, della società, dei miei collaboratori, ma il grazie va a tutti gli sponsor, naturalmente ai ragazzi che hanno partecipato e dato il meglio, al mister. Abbiamo tutti lavorato bene e adesso, prima di pensare al prossimo campionato vogliamo goderci al meglio questo momento, vedremo poi quello che si potrà fare".