Il caso a Bivio Cascinare: "Mai coinvolti sulla bretella"

Torna alla carica il comitato civico ’UnaBretellaPerChi’, venuto a conoscenza, quasi per caso, di un incontro pubblico intitolato “Sviluppo infrastrutture del territorio – Bretella SS77 – Bivio Cascinare”, organizzato da Fratelli d’Italia "per sottolineare, nuovamente, la totale delusione per le modalità con cui i referenti del governo regionale continuino a gestire tale vicenda. Dispiace infatti constatare come non solo le nostre richieste di incontro pubblico, inviate a tutti gli attori istituzionali coinvolti – compresi il consigliere Putzu e l’assessore Baldelli – non hanno mai ricevuto risposta, ma addirittura che quando essi decidono finalmente di presenziare di persona sul territorio, evidentemente per spiegare le ragioni e le potenzialità di un’opera che vogliono fortemente, non colgano minimamente l’opportunità di contattare la nostra realtà, che dal novembre dello scorso anno tanto si è spesa per promuovere momenti di confronto e informazione rispetto alla mastodontica opera che potrebbe cambiare per sempre il volto della nostra frazione. Nessuna risposta alle nostre mail, nessun invito all’iniziativa organizzata per oggi, nessuna preoccupazione di coinvolgere chi da tempo rappresenta perplessità, paure e legittime richieste di chiarimenti di una cittadinanza scoraggiata e spaesata. E purtroppo non possiamo concedere loro neanche il beneficio del dubbio rispetto alla non conoscenza del nostro comitato, giacché ad aprire l’incontro di giovedì sarebbe dovuto essere l’ex candidato sindaco di Sant’Elpidio a Mare Gionata Calcinari, che già in tempi non sospetti, tramite i suoi commenti su facebook, aveva palesato la propria posizione rispetto al nostro comitato, mettendone addirittura in dubbio la formale esistenza".

Una flebile speranza: "Essendoci appena giunta notizia – prosegue la nota del comitato – che tale incontro sarà rimandato per cause di forza maggiore, concludiamo questa lettera con la speranza che il tempo necessario a riorganizzare l’evento possa essere utile a generare un’opportuna riflessione affinché il prossimo incontro pubblico possa essere davvero partecipato e utile al confronto, e non una passerella tra dirigenti e simpatizzanti di partito che nulla hanno a che vedere con le conseguenze che l’opera potrà avere sul territorio di Bivio Cascinare".