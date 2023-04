Il caso fa parte di un’indagine più ampia sul focolaio del 2020

Oriana forse non doveva trovarsi in quella struttura ma in un istituto specializzato. L’indagine su questo caso, però, è solo una parte dell’inchiesta aperta dalla Procura di Fermo sul focolaio di coronavirus scoppiato nel novembre 2020 nella casa di riposo Sassatelli che ha provocato decine di vittime. Nel mirino degli inquirenti sono infatti finiti il direttore e il presidente del Cda della struttura che sono attualmente indagati. L’inchiesta, coordinata dal sostituto procuratore Francesca Perlini, aveva preso il via nel gennaio 2021 a seguito di una denuncia presentata dai figli di un’anziana di Fermo, morta pochi giorni prima, esattamente il giorno di Natale, dopo aver contratto il Covid nella casa di riposo. Obiettivo dei familiari della donna, fare luce sulle cause di un focolaio che si era sviluppato all’interno della struttura e non le cure a cui la vittima era stata sottoposta, che, secondo il consulente medico legale della Procura, sono risultate adeguate. Ora quello che si vuole accertare è se nella residenza sanitaria per anziani in questione siano state rispettate le linee guida che, al tempo dei fatti, avrebbero potuto impedire il contagio e il decesso di diversi ospiti. Nel corso delle indagini è emerso, anche su ammissione del direttore, che il presunto autore dei contagi era stato un anziano, portato all’ospedale Murri di Fermo per alcune cure e fatto rientrare più volte al Sassatelli.

f. c.