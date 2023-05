Il Castellano festeggia San Giuseppe Artigiano

Quest’anno, la frazione di Castellano è tornata a festeggiare il tradizionale appuntamento del Primo Maggio, dedicato a San Giuseppe Artigiano, con una serie di iniziative promosse nell’arco di tre giornate, che hanno richiamato tanta gente, per la cui organizzazione, Paolo Cognini ha avuto l’onere e l’onore di coordinare una ‘squadra’ di parrocchiani, di numerosi cittadini dinamici e molto volenterosi, così come ha potuto contare sulla collaborazione di diverse associazioni, oltre che della parrocchia della frazione e del sempre disponibile giovane parroco, don Emanuele Grasselli. Tre giorni di una festa riuscita alla grande "per la quale ringraziamo – concludono gli organizzatori - anche l’amministrazione che ha dato il patrocinio e che è stata presente con il sindaco Alessio Pignotti". Al termine c’è stata la sottoscrizione a premi: 1° 4854; 2° 0140; 3° 4964; 4° 3149; 5° 1872; 6° 3040; 7° 3143; 8° 3441; 9° 4992; 10° 3970; 11° 1913; 12° 1897; 13° 2705; 14° 1868; 15° 2688; 16° 4773.