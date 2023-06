’Il Castellano’ si apre alle visite guidate

Sono tanti i luoghi pieni di storia e d’arte della città e a questi, ora, si aggiunge ‘il Castellano’ la splendida dimora privata della famiglia Scoccini, collocata in cima a una collina con vista sul mare, appena fuori dall’omonima frazione: attraverso una specifica convenzione stipulata tra Comune e i proprietari, questa villa sarà messa gratuitamente a disposizione per iniziative pubbliche e per visite guidate (che, in realtà, avvengono da tempo, soprattutto da parte delle scuole).

L’antica dimora ha un’importanza storica notevole, avendo ospitato illustri personaggi, elpidiensi e non, e gli Scoccini si sono dichiarati disponibili a organizzarvi eventi culturali, musicali e artistici aperti al pubblico, oltre che a mettere a disposizione del Comune gli spazi e gli edifici che compongono l’incasato, compresa la suggestiva corte interna di Villa Castellano per iniziative collegate a manifestazioni promosse dall’ente, con particolare riferimento e attenzione ad eventi legati al Sant’Elpidio Jazz Festival.

Stando alla convenzione (la cui durata è di 10 anni rinnovabili per altri 5) è prevista anche l’apertura gratuita della villa per visite guidate per almeno 60 giorni all’anno.