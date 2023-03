Il centro diurno riapre dopo il Covid "Alzheimer, più risorse e personale"

di Marisa Colibazzi

Dice bene, Patrizio Cardinali (direttore della Neurologia del Murri) nel sostenere che "il taglio del nastro è un impegno, e dietro ci deve essere un progetto sulle demenze, politiche sul territorio, più risorse e personale". E’ un momento di festa la riapertura del Centro diurno Alzheimer (operativo da due settimane, ospita due utenti, tre sono in arrivo, indirizzati dalla Neurologia e dalla direzione di distretto, la cui retta giornaliera di 29 euro è a completo carico delle famiglie) con i vertici dell’Ast4, amministratori comunali, personale medico, operatori, forze dell’ordine. Soddisfatto il commissario dell’Ast4, Roberto Grinta, che ha fortemente sollecitato la riapertura ed elogia gli operatori per la dedizione e la passione con cui seguono i pazienti del Centro Diurno, parla dell’incremento del monte ore degli ambulatori specialistici nel presidio cittadino, dell’acquisto di nuove apparecchiature e anticipa ulteriori investimenti. Il sindaco Endrio Ubaldi coglie l’occasione per chiedere l’acquisto di una Tecar per ottimizzare la fisiatria.

È Cardinali che entra a gamba tesa nel vivo della problematica delle demenze e dell’Alzheimer: "Nel territorio, ci sono 2500 malati. I 20 posti di questo Centro sono di incredibile utilità, ma insufficienti. Sempre qui, c’è il Centro Disturbi Cognitivi e Demenze (Cdcd) dove seguiamo oltre 300 pazienti con demenza ma c’è una lista d’attesa lunghissima cui cerchiamo di far fronte con un lavoro importante e tanti sacrifici. Servono politiche sul territorio. Non accetto più che le politiche per le demenze, la malattia del secolo, si continuino a fare sui sacrifici degli operatori e con personale part-time". "Chiedono tutti soldi", la chiosa di Grinta alle istanze di Cardinali che vengono rimarcate da Diego Illuminati (direttore del distretto sanitario) "perché questa è una malattia che sarà sempre più prevalente".

Un ‘grazie’ agli operatori, a partire dalla principale referente del Centro Marlene Subissi, arriva da chi sa cosa significhi convivere con malati di Alzheimer: toccante la testimonianza di Anna Lina Zincarini (oggi assessore) che al Centro ha trovato un prezioso sostegno e supporto per la madre; emozionanti le parole del presidente dell’Afma (associazione che ha attivato il 331 3161215 a supporto di familiari di malati di Alzheimer) Vincenzo Cestarelli: "Per noi è una giornata di gioia. Da troppo tempo le famiglie, disperate, aspettavano la riapertura del Centro. Hanno dovuto convivere con familiari che manifestano sintomi che non si è mai abbastanza preparati a gestire". "Non sapevamo più cosa fare con nostra madre – racconta Romano, il figlio della prima paziente dalla riapertura – dopo due settimane che frequenta il Centro, la vediamo più attiva. È un immenso sollievo".