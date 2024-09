"Il centro diventerà bello più che mai"

Non perde mai entusiasmo e nemmeno la voglia di rilanciare Marco Marziali, da qualche tempo in centro ha portato un negozio per il campionario di calzature e di abbigliamento: "Io lo so che i tempi non sono dei più semplici, i cantieri sono un disagio e non possiamo dire di no ma è nei tempi difficili che bisogna tenere duro, trovare soluzioni. Io conto sul fatto che il mio locale è di proprietà e rientro bene con le spese, quello che mi motiva è che tra un paio d’anni il centro storico sarà vivo e bello più che mai. Io sto lavorando bene per l’inverno, anche se ho proprio davanti le impalcature, se gli uffici e gli studi medici se ne sono andati. Devo dare io un motivo ai clienti per raggiungermi, hanno già comprato qui da me cappotti e giacconi per il prossimo inverno, il segreto secondo me è garantire qualità e prezzo".