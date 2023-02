Il centro educativo finisce nel mirino

I due presunti episodi di violenza registrati nel centro educativo "L’isola che non c’è", su cui sta indagando la polizia, hanno attirato l’attenzione dei residenti e dei cittadini, che chiedono chiarezza e chiarimenti sulla gestione della struttura. "Pur rimanendo garantisti – commenta un fermano che in quelle zone ci è cresciuto - non possono non far riflettere i due episodi in meno di quindici giorni. Nel primo gli educatori non c’erano e a farne le spese è stata una ragazzina di 13 anni che ha subito una tentata violenza. Nel secondo, in cui sembra che un’operatrice abbia aggredito un bambino di 10 anni, forse è stata fin troppo presente. Due anni fa a Porto San Giorgio venne chiusa una comunità per fatti analoghi, ora il sindaco di Fermo cosa farà? Mi auguro intervenga e non resti in silenzio come accaduto dopo il primo inquietante episodio. Considerato che non c’è due senza tre, cosa aspettano le autorità competenti prima di agire?".

Un gruppo di residenti di cui si fa portavoce una mamma di due bambini parla di movimenti sospetti e gestione del centro da verificare: "In quella struttura c’è sempre un andirivieni anche in ore non proprio consone. A volte gli ospiti più grandi, probabilmente eludendo la sorveglianza, riescono ad uscire e a seminare il panico tra i bambini che giocano per strada o nel vicino ricreatorio. Nel centro educativo ci sono diversi tipi di minori: quelli che si trovano nella struttura per il mancato affidamento ai genitori, altri che hanno bisogno di studiare e di formarsi, ma anche soggetti con seri disagi e potenzialmente pericolosi. Non si può tenere queste tre realtà in un’unica struttura, perdipiù nel centro storico".

Un cittadino invece segnala altri particolari che forse andrebbero spiegati: "Quasi tutte le sere esco con il cane per fare una passeggiata e quando passo davanti a quella struttura anche in ore tarde, mi capita di notare che le luci delle camerate sono sempre accese. Più di una volta ho notato le finestre illuminate anche oltre la mezzanotte. Sinceramente non mi sembra una cosa normale per un centro educativo per minori. Forse la polizia o chi di dovere, oltre ad indagare sui due episodi di cui si è parlato in questi giorni, dovrebbe cercare di approfondire e capire che tipo di gestione ci sia all’interno dello stabile". Nel frattempo arriva la richiesta degli operatori del centro educativo don Ricci", anch’esso situato nel centro storico, di specificare che la struttura finita sotto i riflettori non è la loro: "Abbiamo ricevuto diverse chiamate perché siamo stati confusi con l’altra struttura, visto che anche noi ci troviamo nel centro storico. Vorremmo pertanto tranquillizzare tutti sul fatto che da noi certe cose non accadono".