Il centro ’La Serra’ gioca al FantaSanremo

Anche gli utenti del centro socio educativo e riabilitativo ‘La Serra’ partecipano con proprie squadre al FantaSanremo. Lo hanno fatto l’anno scorso, e quest’anno hanno deciso di confermare la partecipazione, attrezzandosi al meglio per seguire tutti insieme il Festival di Sanremo. In questi giorni, insieme alle operatrici de ‘La serra’, i ragazzi si stanno divertendo a creare cartelloni, selezionare foto dei cantanti preferiti per creare le proprie squadre. L’anno scorso, le serate finali erano state una piacevole occasione per continuare a stare insieme per vedere, fino alla fine, chi avrebbe vinto e come si sarebbero piazzati al FantaSanremo. Sarà così anche stavolta. Le squadre dei ragazzi sono pronte ma pare siano ancora in corso vivaci discussioni sulla scelta dei cinque cantanti su cui puntare perché ognuno ha le sue preferenze. Un gioco che sta impazzando in tutta Italia, che ha contagiato anche ‘La Serra’, dove si stanno preparando alla sfida con lo spirito giusto e con la sola voglia di divertirsi insieme.