Il centro per minori "Così accogliamo bambini e ragazzi in condizione di disagio"

Crescere non è una cosa da ragazzi, si fa fatica e le famiglie sono spesso in difficoltà. Lo sapeva Madre Speranza, la suora che prese il testimone da don Ernesto Ricci e che a Fermo tenne viva l’esperienza del centro di accoglienza. Oggi dura e rilancia l’attività delle Suore dell’Amore Misericordioso che si occupano di bambini e ragazzi in condizione di fragilità ma anche dei giovani e giovanissimi fermani che vogliano riempire il tempo di qualità. In questi giorni è ripresa l’attività estiva, con i laboratori, i momenti di teatro, il gioco condiviso e tutte le attività programmate con le educatrici. Si chiama Madre Speranza la suora che oggi coordina il centro don Ricci, spiega che l’attività cresce sempre: "Intanto abbiamo 32 ragazzi per il centro estivo, per ora siamo in giardino, da luglio anche al mare e in giro alla scoperta del territorio. Dal 31 agosto cominceremo anche con le attività per i compiti delle vacanze. Abbiamo preso un educatore che ci consente di allungare il tempo che offriamo alle famiglie, senza aumentare il contributo, riuscendo a tenere i ragazzi anche fino alle 18,30, sono tutte figure professionali e altamente specializzate che sanno farsi carico dei ragazzi". Un luogo che sta crescendo, per andare incontro alle esigenze dei ragazzi e alle difficoltà delle famiglie, Madre Speranza si è mossa per ottenere tutte le autorizzazioni necessarie per far diventare la comunità educativa per minori in comunità semiresidenziale socio educativa per minorenni, per 9 posti, maschi dai 6 ai 14 anni e femmine dai 6 ai 17 anni. Nei giorni scorsi la firma da parte del dirigente dei servizi sociali Gianni Della Casa, per un percorso seguito dall’Ambito sociale che ha avuto anche un altro risultato importante, quello di avere l’autorizzazione per strutturarsi come comunità per l’autonomia per sei ragazze, dai 17 ai 21 anni, per il tempo necessario a costruire appunto un cammino autonomo, su indicazione delle strutture del territorio, dei servizi sociali, di chi gestisce il dolore dei piccoli: "E’ un’esperienza che abbiamo fatto ospitando le ragazze che si curano al centro per i disturbi alimentari di Fermo, racconta ancora Madre Speranza, e che oggi vorremmo concretizzare aprendoci ad altre ragazze, giovani che hanno completato il loro percorso in comunità e che magari hanno bisogno di un aiuto per completare il ciclo di studi o per inserirsi nel mondo del lavoro. Ovviamente avremo bisogno di nuovi operatori, mentre gli spazi sono già pronti".

Angelica Malvatani