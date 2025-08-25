Il centro sociale Salvadori assegna i premi a personaggi e volontari

Un luogo significativo, di amicizia e socialità, che si è fatto teatro di un evento d’eccezione. Successo per la prima edizione della serata dedicata al Premio Fedeltà, con il patrocinio del Comune di Fermo, che si è tenuta al Centro Sociale Lido San Tommaso Luigi Salvadori. Una serata di festa e di allegria, presentata brillantemente da Giampiero Torresi, per celebrare e rendere merito a tutti coloro che hanno dimostrato, con il loro impegno ed il loro lavoro, attaccamento al Centro Sociale, attestando ancora di più il valore e la funzione che i centri sociali rivestono oggi all’interno delle città e soprattutto dei quartieri.

Presenti il Sindaco di Fermo Paolo Calcinaro, gli assessori Micol Lanzidei, Mauro Torresi, Mirco Giampieri e Alberto Scarfini che hanno voluto mettere in evidenza il ruolo fondamentale dei Centri Sociali con le tante iniziative, progetti e manifestazioni che organizzano tutto l’anno. Quello di Lido San Tommaso potrà annoverare anche una serata speciale come quella dell’altra sera, fatta di "ingredienti" semplici, come nello spirito del centro sociale stesso, ovvero: aggregazione, socializzazione, stare in compagnia, buona tavola.

Il Premio per l’imprenditoria è stato assegnato a Franco Santoni, il Premio Turismo e Spettacolo è stato conferito a Marco Amadio. Premio per il sociale alla Presidente del Centro Lido San Tommaso Rita Capriotti, che le è stato consegnato da Mons. Vinicio Albanesi, Presidente della Comunità di Capodarco; Premio per lo sport ai Cobra. Un riconoscimento del Centro Sociale è stato tributato all’instancabile lavoro delle volontarie dedite alla cucina; riconoscimento per i soci meritevoli anno 2025 a Righetto e Grazia mentre il riconoscimento alla costanza è stato attribuito a Valentino e Walter.

Una serata molto partecipata che, visto il successo riscosso, vedrà una seconda edizione nell’estate del prossimo anno.