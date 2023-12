Il Centro Sociale . Santa Petronilla deve traslocare

Un trasloco temporaneo, prima di avere una sede del tutto migliorata. In vista dei prossimi lavori che interesseranno lo stabile che ospita il Centro Sociale Santa Petronilla, lo stesso Centro Sociale è stato provvisoriamente trasferito di fianco all’ambulatorio pediatrico, sempre nello stesso quartiere. Da qualche mese la ditta B-Tekna srl si è aggiudicata i lavori di realizzazione di quella che sarà la nuova struttura, lavori che inizieranno dopo le feste. Un intervento che prevede un nuovo centro, che sorgerà al posto di quello attuale, e che avrà delle caratteristiche moderne e funzionali. Sarà sismicamente adeguato, con prestazioni energetiche di livello che consentiranno grandi risparmi energetici per il riscaldamento e l’illuminazione. Nei giorni scorsi il sindaco Paolo Calcinaro, con gli assessori Alberto Scarfini, Mirco Giampieri ed il consigliere comunale Gionata Borraccini, ha fatto visita al centro sociale nei locali provvisori, ringraziando tutto coloro che ne fanno parte per l’impegno che mettono nelle varie attività, per il ruolo aggregativo del centro e per la collaborazione ed il supporto nella vita del quartiere. Locali che hanno a disposizione una sala bar ed un salone per attività sociali. Un breve ma sentito momento, che ha visto anche la benedizione impartita da Padre Sante Pessot e che ha dimostrato ancora una volta, come sottolineato dagli amministratori comunali, la forza e la capacità aggregante dei Centri Sociali.