Il centro sportivo di biliardo Azzolino chiude la stagione al top

Il Csb (Centro sportivo biliardo) Azzolino di Grottazzolina in occasione del 50° anno della fondazione mette a segno una stagione da record facendo incetta di premi. Ieri mattina nella sala consiliare di Grottazzolina, il sindaco Alberto Antognozzi, insieme con i suoi assessori, ha accolto i componenti del Csb Azzolino con in testa Paolo Santarelli e Giuseppe Fratini che negli ultimi anni si sono alternati alla guida dal gruppo sportivo, per celebrare una stagione ricca di emozioni e di soddisfazioni che non ha eguali nella storia di questa società con sede in via Fonterotta con conta oggi 47 tesserati. Il Csb Azzolino nella stagione appena conclusa ha fatto letteralmente cappotto, portando a casa i massimi trofei regionali superando realtà sportive di grandi città. Nello specifico hanno conquistato il Campionato regionale di A1 (massima espressione regionale del biliardo) che è valsa anche la medaglia d’oro di coppia a Daniele Fratini (capitano) e Gianluca Principi; medaglia d’oro in singolo per Roberto Bilancini; il titolo di campioni della Coppa Marche edizione 2022-2023; il secondo posto assoluto nella Super Coppa; il campionato di seria A provinciale e infine il Trofeo nella specialità biliardo nel Torneo dei Comuni. "E’ stato un anno incredibile – raccontano Paolo Santarelli e Giuseppe Fratini – nel 50 anniversario della fondazione siamo riusciti a conquistare i massimi tornei regionali, superando squadre di grandi città molto più attrezzate di noi con maggiori sponsor che possono contare anche su una maggiore base di selezione. Noi ci siamo mossi sempre con molta attenzione, gestendo le risorse a disposizione con piccoli passi e contando sulla passione dei nostri soci". Poi si è tenuta la cerimonia di consegna delle pergamene a tutti gli atleti e targhe ai dirigenti. "E’ un piacere e un onore oggi presenziare a questa cerimonia – dichiara Alberto Antognozzi -. A Grottazzolina lo sport ha avuto sempre un forte coinvolgimento e il fatto di essere presenti a buoni livelli in vari ambiti ne è la prova. Lo sport è anche una palestra di vita e possiede una forte vocazione sociale".

Alessio Carassai