"Il centro storico è stato spogliato"

"Hanno portato via tutto il possibile dal centro storico. I parcheggi? Quelli che ci sono bastano perché la gente non c’è. Ma è sbagliato pensare di togliere quelli a pagamento" affermano Claudia Corradini e Massimo Serafini della Boutique Fiacconi (ha festeggiato i 50 anni di attività e richiama una clientela da fuori città). "Quando sono arrivato qui, 30 anni fa – dice Serafini – ho trovato un paese vivo. Piano piano, sono stati tolti tutti i servizi, siamo diventati un contenitore senza appeal". "Con tutti questi cantieri, ci sono tanti disagi ma si vedono mai gli amministratori che vengano almeno a darci una pacca sulla spalla e chiederci come va. Nessuno che ci dica cosa vogliono farci nei palazzi in ristrutturazione. Non servono i progetti costosi come quelli che stiamo sentendo. Parlano senza conoscere la realtà".