Il centrodestra boccia le primarie

Non più quattro, ma tre i candidati sindaci che si stanno preparando alla campagna elettorale e al voto del 14 e 15 maggio, Sempre che non intervengano altri colpi di scena, sempre in agguato in questa complicata fase di assestamento. Intanto, sembra ormai scongiurata la possibilità di vedere riunito il centrodestra. La riunione tra vertici regionali di FdI, Lega e Fi (pare ci fosse anche Civitas Civici che si prepara a supportare Gian Vittorio Battilà, presente con l’ex sindaco di Sant’Elpidio a Mare, Alessio Terrenzi) non è stata dirimente. L’unica proposta messa sul tavolo come ultima ratio per provare a trovare un punto di sintesi, ovvero indire elezioni primarie tra i due candidati sindaci Ciarpella e Battilà, non è stata condivisa da tutte le forze del centrodestra per cui non se ne farà nulla. In compenso, adesso è iniziata la ‘lotta’ per accaparrarsi i nominativi di esponenti che ruotano nell’area dei tre partiti di centrodestra da inserire nelle liste dei due schieramenti, competitor tra loro. Mentre Ciarpella e Battilà hanno un numero di liste consistente (6 il primo, potrebbe averne addirittura 9 il secondo, sempre che Coalizione Civica per Pse riesca a formare le tre annunciate da tempo), il candidato sindaco del centrosinistra, Paolo Petrini, al momento, viaggia appena più leggero con 4: Petrini sindaco, Pd, Civico Impegno e una quarta a cui sta lavorando l’assessore Emanuela Ferracuti. Potrebbe aggiungersi il Movimento 5Stelle (a meno che i pentastellati si candidino senza simbolo) che non hanno più tanta scelta. Ancora temporeggia Milena Sebastiani.