Il centrodestra cerca la quadra

In attesa di conoscere la data delle elezioni comunali (ipotizzate a maggio, a meno che non passi l’orientamento di accorparle con le regionali, in autunno), in città resta assordante il silenzio della politica e, in mancanza di conferme di candidati e coalizioni, impazza il toto coalizioni, soprattutto nel centrodestra. Su questo fronte, infatti, s sta ancora giocando la partita per raggiungere la tanto agognata unità d’intenti tra Fd’I, Fi, Lega e Noi Moderati: fino alla scorsa settimana, sembra cosa fatta (seppure ob torto collo e soprattutto in funzione delle elezioni regionali), adesso la pax pare sia stata messa di nuovo in discussione, sparigliando nuovamente le carte. Uno scenario ancora confuso e tutto da definire in cui passa in secondo piano anche l’individuazione del candidato sindaco, dovendo prima sbrogliare la matassa relativa alla formazione della coalizione e alla definizione di un programma condiviso da tutte le anime del centrodestra, intese come partiti e liste civiche. Affermano di essere ormai pronti a uscire allo scoperto, invece, nel centrosinistra ma continuano a temporeggiare, forse preferendo non scoprire le carte prima di sapere che aria tira sul fronte opposto.