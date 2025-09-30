Il centrosinistra ok a Campofilone e M. V. Combatte

Nel trend delle elezioni identificato da bassa affluenza alle urne e decisiva vittoria del centro destra sul centro sinistra, alcuni Comuni della Valdaso si sono distinti per orientamento diverso. Tra questi, i Comuni di Campofilone e Monte Vidon Combatte, che hanno fatto registrare la vittoria elettorale del centro sinistra sul centro destra. A Campofilone si è recato alle urne il 48,19% degli aventi diritto. I votanti si sono espressi con il 51,36% di consensi per Ricci ed il 44,09% per Acquaroli. A Monte Vidon Combatte, ha votato il 47,32% degli aventi diritto che ha espresso il 57,08% di preferenze per il centro sinistra sul 41,51 del centro destra. Monsampietro Morico ha fatto registrare tra le più alte percentuali di affluenza alle urne, pari al 63,27%. Gli elettori si sono espressi con il 51,57% di preferenza a sostegno di Acquaroli ed il 45,28% di Ricci. Superiore alla media, anche la percentuale di affluenza al voto ad Ortezzano, pari al 60,82% degli aventi diritto. Il centro destra ha vinto sul centro sinistra con il 54,37% di consenso sul 43,44% della sinistra. Il partito più votato è stato la Lega con il 28,78% (la candidata più votata, Erica Acciarri) seguito dal partito Progetto Marche Vive. A Moresco si è registrato il maggior consenso elettorale a sostegno del centro destra, pari al 70% di preferenze, a fronte di un’affluenza del 56,06%. Anche qui il partito più votato è stato FdI (35,62%) seguito dal partito Forza Italia (14,16%). A Petritoli ha votato il 52,28% degli aventi diritto, espressosi per il 64,54% a sostegno di Acquaroli (34,41% per Ricci). Il partito più votato è stato FdI con il 40,12% mentre la candidata più votata è stata Francesca Ascenzi.

Paola Pieragostini