Il chiostro rinasce con gli eventi "Da febbraio il ’Festival Storia’"

Il chiostro di Sant’Agostino nel centro storico di Montegiorgio grazie all’associazione culturale ‘WorldLand’ si sta trasformando in un prezioso contenitore per la promozione culturale in tutte le sue varie forme. Lo scorso autunno l’associazione guidata da Dario Aspesani ha acquisto dal Comune di Montegiorgio la gestione della struttura e subito è stato organizzato un festival dedicato alla poesia e letteratura dialettale, e poco dopo, i locali del chiostro hanno ospitato in collaborazione con il Comune la mostra fotografica di Letizia Battaglia, ma sono tanti i progetti che bollono in pentola. "Il chiostro di Sant’Agostino possiede un fascino unico – commenta Aspesani – e può ospitare qualsiasi tipo di evento. Le idee non mancano, tanto che in piena sinergia con il Circolo Magnum di Montegiorgio, stiamo lavorando ad un ricchissimo cartellone per la prossima primavera. Il 2 febbraio partiremo con ‘Festival Storia’, quatro appuntamenti culturali che si terranno fra Montegiorgio, Belmonte Piceno e Grottazzolina dedicato alla promozione della storia e dei personaggi dei borghi antichi. Organizzeremo serate musicali, abbiamo già attivato per i bambini un corso di avviamenti alla musica con insegnanti qualificati che seguono il metodo Rusticucci. Poi sono in fase di elaborazione mostre, incontri, serata a tema per arrivare a primavera con all’edizione 2023 del Festival WorldLand, che proporrà tante novità e sorprese con ospiti di alto profilo e probabilmente riusciremo ad allestire un calendario molto più fitto".

a. c.