Il circolo tennis fa ancora punto

Oltre ogni più rosea aspettativa il successo fatto registrare dal torneo open di Natale di cui si è svolta la quinta edizione dal 17 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023. E’ stata organizzata dal circolo tennis Porto San Giorgio nel proprio impianto sportivo. Un successo che verrà sfruttato per sollecitare l’auspicato restyling e l’implementazione strutturale dello stesso impianto sportivo per poter disporre pure di campi padel.

L’Amministrazione comunale ha mostrato di non essere insensibile alle iniziative del circolo se si pensa che alla finale del torneo di Natale e alle premiazioni sono intervenuti non solo gli assessori allo sport, Fabio Senzacqua, e al turismo, Giampiero Marcattili ma anche lo stesso primo cittadino, Valerio Vesprini.

Presente altresì e molto soddisfatto dell’andamento del torneo il presidente regionale Fit, federazione italiana tennis, Emiliano Guzzo, il quale ha rilevato come all’evento vi sia stata una partecipazione molto consistente e qualificata: "Ben 170 i giocatori provenienti da tutto il centro Italia, moltissimi i giovani under 18 sia maschile che femminile e di grande caratura tecnica quelli arrivati agli ottavi e poi alle finali" ha chiuso Guzzo.

Anastasia Grymalska ed Andrea Militi Ribaldi alla fine sono stati i trionfatori dell’Open sangiorgese.

Nel tabellone femminile Grimalska, giocatrice pescarese, ex 170 del mondo e già componente della squadra azzurra, ha sconfitto in finale, 6-0, 6-3 Ilaria Sposetti del tennis Tolentino che comunque ha disputato un torneo di altissimo livello. Militi Ribaldi, giocatore con classifica mondiale 700 ha avuto la meglio su Tomas Gerini, suo compagno nello Junior Tennis Perugia, che ha dovuto arrendersi ad un problema alla schiena. Risultato della finale 6-4 3-1 ritirato. Negli altri tabelloni: Finale 3^M: Scognamiglio - Tombolini 6-3 3-6 11-9; Finale 3^F: Lambertucci - Mancini 6-4 6-1; Finale 4^M: Cornacchia- Ferroni 6-3 6-1; Finale 4^F: Straccia - Ciarrocchi 6-1 6-4.

Alle premiazioni, oltre al sindaco, agli assessori e al presidente regionale Fit, hanno partecipato il direttore del torneo, Antonio Di Paolo, tutto lo staff del consiglio del Circolo Tennis oltre a numerosissimi appassionati. La presenza di sindaco ed assessori, come già detto, a significare l’importanza che viene data a tutta l’attività svolta dal circolo tennis nella formazione di tennisti e nella organizzazione di manifestazioni turisticamente preziose per la città di Porto San Giorgio in termini di accoglienza, promozione e presenze turistiche.

Silvio Sebastiani