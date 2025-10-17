Il circolo tennis ha festeggiato con la Coppa Davis

Il circolo tennis di Porto San Giorgio nei giorni scorsi ha festeggiato la Coppa Davis, simbolo mondiale dello sport del tennis, ospitata e posta in esposizione nelle sede del circolo sangiorgese, sul viale della Vittoria. Un evento che coincide con il 50esimo anniversario dello stesso circolo, fondato nel 1975.

All’inaugurazione della posa in esposizione della coppa sono intervenuti il sindaco Valerio Vesprini, il Prefetto Edoardo D’Alascio e il presidente del Coni Marche Fabio Luna, insieme a tante autorità e numerosi cittadini: "La presenza della Coppa Davis a Porto San Giorgio — ha dichiarato il Sindaco Vesprini — è un riconoscimento al lavoro silenzioso ma costante di un circolo che ha saputo crescere e farsi conoscere nel mondo".

La scelta della città non è stata casuale: ogni anno, infatti, il circolo ospita il Torneo Internazionale Under 12, con la partecipazione di 18 Nazioni e circa 150 ragazzi e ragazze. Un appuntamento che ha reso Porto San Giorgio una vetrina di eccellenza per le Marche": "Grande è stato l’impegno di tutto il Direttivo per organizzare un evento di questa portata — ha aggiunto il Presidente del Circolo Tennis Giuseppe Scarpa —. La Coppa Davis rappresenta un simbolo di unione, passione e rinascita per la nostra comunità sportiva.

Il nuovo direttivo sta riportando in alto il nome del Circolo, restituendogli quella centralità che lo ha reso, per cinquant’anni, un punto di riferimento per l’intero territorio. E in fondo, la Coppa Davis, con il suo luccichio antico e la sua storia di sfide e fratellanza sportiva, racconta proprio questo: che la passione, quando è condivisa, diventa identità".