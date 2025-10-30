Il circolo tennis resta e rilancia: "Ecco la nuova tensostruttura"

Chi ci passa davanti ha la sensazione che sia sempre stato lì, in via Crollalanza, il circolo tennis Fermo, un polmone di sport, di socialità, di verde cui i fermani sono molto legati. Una realtà nata alla metà del ‘900, oggi sono una sessantina i soci, guidati dal presidente Luciano Corchia, la figura di riferimento per tutti è Pasquale Braconi che è presenza attenta e costante.

Dopo la discussione che si è aperta sulla possibilità di portare qui un centro commerciale e di realizzare lo spazio per il tennis nei pressi della piscina comunale, il circolo continua la sua attività e anzi si investe per migliorare gli spazi. Da qualche settimana è arrivata una nuova tensostruttura, un pallone per consentire di giocare anche nei mesi freddi che va a sostituirne un altro ormai rovinato dal tempo. Importante l’investimento, circa 40 mila euro, il circolo, spiega Braconi, non ha debiti e i soci ci tengono ad avere una struttura efficiente.

Una cinquantina le persone che frequentano giornalmente il circolo, tra tennis e calcio a cinque, il sogno riguarda il padel, la moda del momento: "Ci piacerebbe portare qui dei campi da padel climatizzati, magari al posto del campo in sabbia. Sarebbe un modo per averli operativi tutto l’anno, è un modo per ampliare la nostra attività", aggiunge Braconi.

Si sogna anche di riportare qui la scuola tennis, ancora in mano allo storico maestro Franco Ferracuti che segue i piccoli al campo Peter Pan. Servirebbero due campi in più, qui, ma spazi non ce ne sono. La struttura ha dei limiti, non ci sono prospettive di crescita in un luogo proprio nel cuore della città, intanto sono state messe a Led tutte le luci, il campo da calcetto ha un pallone rinnovato, restano da sistemare gli spazi per gli spogliatoi.

Sono anni che non ci sono qui investimenti pubblici, lo sforzo è tutto dei soci e quello che si respira è comunque ordine e armonia, oltre alla voglia di crescere e di andare avanti: "L’assessore Scarfini è molto attento, aggiunge Braconi, stiamo parlando di prospettive e di risorse per sistemare quello che si deve. La gestione per ora è fissata fino al 2026, eventualmente prorogabile, per uno spazio che è un respiro di sport e di natura, al tempo dei campioni che stanno appassionando tutta l’Italia di nuovo al tennis.

Alla prossima amministrazione comunale la scelta se lasciare una realtà storica, comunque attiva e validissima, nel cuore della città, o portare in via Crollalanza l’ennesimo supermercato e trasferirla in una zona meno centrale ma con maggiori prospettive di crescita.