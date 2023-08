Il Classico va in via Mario Navette e disagi limitati

di Angelica Malvatani

È cominciato il trasloco del liceo classico Annibal Caro, da via Leopardi si va in via Mario, per consentire lo svolgimento dei lavori di sistemazione del tetto dello storico palazzo. Non si tratta certo di una novità, ne avevamo dato notizia su queste pagine già diversi mesi fa, per una decisione frutto di un accordo tra la Provincia di Fermo e il Comune, di concerto con la scuola.

Una soluzione offerta dal sindaco di Fermo che in via Mario ha un contratto di affitto, per il trasloco di scuole interessate dai lavori. Finora c’era qui la primaria don Dino Mancini, che a settembre torna in viale Trento, per l’anno scolastico 20242025 ci sarà la Da Vinci Ungaretti, che pure avrà dei lavori, l’anno che si sta per aprire avrebbe visto i locali dell’ex ristorante vuoti e dunque è parso naturale, con gli uffici della Provincia, affrontare qui l’emergenza classico. In questi giorni il camion dei traslochi sta, non senza fatica, prelevando i materiali dal centro storico per portarli nel quartiere di Santa Caterina. Il dirigente Piero Ferracuti assicura la piena operatività della scuola sin dal 13 settembre, a seguire questa fase di riorganizzazione è la vicepreside, Emanuela Giuliani, che spiega: "Già lunedì metteremo nel sito della scuola tutte le informazioni necessarie alle famiglie, in ogni caso il trasloco è già in fase avanzata, quasi tutte le aule sono a posto. Portiamo i banchi, le sedie e le lavagne Lim di tutte e 15 le classi che quindi saranno tutte insieme nella sede che ci vedrà ospiti per un anno al massimo".

Con la Steat sono partiti gli incontri organizzati già da giugno: "Si sta organizzando un sistema di navette dal Terminal fino a via Mario – spiega la professoressa Giuliani – credo di poter dire che inizieremo senza disagi in uno spazio che è già una scuola. Era per noi importante tenere tutti insieme, dunque qui saranno anche le stanze della presidenza e a breve della segreteria. Crediamo di poter avere tutti i docenti assegnati, dunque l’obiettivo è quello di partire a orario pieno, anche se non escludiamo di poter avere qualche giorno con l’uscita anticipata alle 12". Nessun problema per i vari indirizzi della scuola, per il teatrale, per l’Aureus o il Pitagora, tutti avranno spazi e insegnanti a disposizione: "Forse avremo qualche difficoltà per i laboratori scientifici ma in ogni caso vedremo come ovviare anche a questo problema. Per quanto riguarda la palestra, abbiamo avviato contatti con la dirigente dell’Isc Betti per i vicini spazi della scuola Sant’Andrea, stiamo davvero lavorando in maniera molto intensa per gestire un passaggio assolutamente necessario, nell’ottica di una maggiore sicurezza per la storica scuola. Il 13 di settembre saremo tutti in classe regolarmente e con il consueto entusiasmo".