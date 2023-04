Il clima che cambia I produttori della Valdaso temono per il raccolto

di Paola Pieragostini

Le basse temperature primaverili, non facilitano le normali fasi vegetative delle piante da frutto e causano ulteriore perdita economica ai produttori agricoli della Valdaso. Un settore già compromesso, quello dell’agricoltura, dove i produttori sono costretti a fare i conti con l’aumento vertiginoso dei costi di produzione a fronte di prezzi di vendita dei propri prodotti, fermi al pre-rincaro delle materie prime. A parlarne quattro tra i più noti imprenditori della Valdaso: Simone Concetti dell’azienda Concetti Bruno e Sergio a confine tra Montefiore dell’Aso e Monterubbiano, leader nella produzione di fragole, Tommaso Vagnarelli titolare dell’azienda di famiglia con il fratello Massimo, (tra Carassai e Petritoli) Enzo Occhiodoro dell’omonima azienda a Valmir di Petritoli e Stefano Bracalenti, titolare dell’azienda che porta il suo nome estesa tra Monterubbiano e Moresco.

"Siamo in piena raccolta di fragole coltivate a terra in serra – dice Concetti che ne coltiva anche in fuori suolo – ma le basse temperature incidono sia sul rallentamento della maturazione dei frutti, sia sulle sue qualità organolettiche a causa della mancanza di sole. Anche se la copertura protegge la piantagione dalle piogge, queste condizioni prolungate rischiano di causare marciumi e perdite consistenti". Concetti produce anche ciliegie, pesche, albicocche e susine, e spiega che il clima che cambia, gli aumenti generali dei costi di produzione e la carenza di manodopera, rischiano di mettere in ginocchio l’agricoltura. "A causa della carenza di manodopera – conclude – lo scorso anno abbiamo lasciato sul campo il 25% della produzione di fragole. Per quest’anno siamo stati costretti a piantare il 25% in meno di piante. In questo modo le imprese rischiano e l’agricoltura non viene incentivata". "Il danno maggiore da clima avverso – dice Vagnarelli – si registra sulle varietà di frutto a maturazione precoce, in base alla fase vegetativa in cui sono state colpite dal freddo, che può essere fioritura, sfioritura o allegagione. Danni maggiori e visibili sono sulle albicocche, dove si è persa una percentuale tra il 40 e 60% di allegagione. Su altre cultivar il danno è inevitabile ma per stimarlo bisogna aspettare". "Le temperature alte di marzo hanno stimolato le fasi vegetative delle piante da frutto – spiega Occhiodoro la cui azienda rifornisce supermercati nelle Marche e Abruzzo – per poi essere bloccate e danneggiate dal freddo che comporta una perdita di allegagione dei frutti e quindi un calo di produzione. Difficile stabilire oggi la percentuale di perdita, ma a fronte degli aumenti generali dei costi, carenza di manodopera e prezzi di vendita rimasti bloccati, siamo costretti a confrontarci con un’unica realtà: l’incertezza".

"Per ora i danni sono da valutare – dice Stefano Bracalenti che in azienda produce albicocche, pesche e mele – anche se avendo frutteti lungo la bassa Valdaso, godiamo di quel grado di temperatura in più rispetto a chi ha impianti verso l’interno, che causa danni minori. Certo, una buona primavera anticipa la buona produzione frutticola estiva e questa stagione non lo permette. La realtà del clima che cambia e degli aumenti generali dei costi, messi in relazione a prezzi di vendita non adeguati, mette le aziende a rischio. Alla natura ci si deve adeguare, ma ai rincari no".