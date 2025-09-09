Il colonnello Gino Domenico Troiani lascia Montegiorgio e va a L’Aquila

Avvicendamento alla guida della Compagnia dei carabinieri di Montegiorgio. Ieri nella sede di via Beni a Fermo, il Colonnello Gino Domenico Troiani, comandante provinciale dei carabinieri di Fermo, ha ufficialmente salutato il comandante della Compagnia di Montegiorgio, Maggiore Massimo Canale. L’ufficiale infatti è stato prescelto dal comando Generale per assumere il comando della Compagnia de L’Aquila, dove si trasferirà tra qualche giorno. La cerimonia di saluto tenutasi, sobria ma pregna di significato, è stata un’occasione per ripercorrere insieme i sei anni di impegno sul fronte della sicurezza nella media Valtenna. Il Comandate provinciale ha infatti espresso al Maggiore Canale gratitudine per i risultati conseguiti alla guida dalla Compagnia di Montegiorgio, che si estende su tutto l’entroterra, da cui dipendono sette Stazioni dei carabinieri, competenti su ben ventitré comuni. Originario di Alanno (Pescara), il Maggiore Massimo Canale si è arruolato nell’Arma nel 1997 come allievo carabiniere, poi come allievo sottufficiale, dopo il corso biennale allievi marescialli presso la Scuola sottufficiali di Velletri, ha prestato servizio presso la Stazione carabinieri di Vallinfreda (Roma), nel corso della sua carriera ha svolto diversi incarichi fino a raggiungere nel settembre del 2019 il comando della Compagnia di Montegiorgio. Il Maggiore Canale 52 anni, sposato con due figli, è stato insignito dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana, della medaglia di Lungo Comando e della Croce d’Oro per anzianità di servizio, oltre a due lauree e un master in ‘diritto internazionale umanitario’. Tutti gli ufficiali e militari del Comando provinciale hanno ringraziato l’ufficiale per il servizio svolto sul territorio e per le sue qualità umane.