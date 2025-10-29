Il colonnello Vucetich presenta il libro ‘Contro i giganti’

Massimiliano Vucetich, colonnello in congedo dei carabinieri, per 20 anni coordinatore della sezione del Nucleo Investigativo di Roma, specializzato nella lotta contro i reati a danno della pubblica amministrazione, è l’autore del libro ‘Contro i giganti’ (Paper First) che viene presentato oggi alle ore 18, nella biblioteca comunale ‘Santori’.

Vucetich, da un anno, è consulente della Commissione Parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori e, tra le indagini maggiori di cui si è occupato e che racconta nel libro, figurano quelle su Calciopoli, sulla P3, sulla sanità romana (Lady Asl) e sulla Consip e altre importanti e clamorose indagini.

Uno spaccato narrativo vivido e diretto per conoscere come sono partite, si sono sviluppate e si sono concluse alcune delle vicende più torbide gli ultimi 20 anni tra faccendieri privi di scrupoli, colletti bianchi infedeli, politicanti corrotti e un’umanità composita di personaggi più o meno noti finiti nel mirino degli investigatori.

Dialoga con Vucetich, il giornalista Giuseppe Porzi. L’iniziativa è patrocinata dal Comune e dalla Pro Loco e al termine si potrà gustare un calice di ottimo vino, in compagnia. Ingresso libero.