Il comandante Gardellini saluta: "Missione, la sicurezza sulle strade"

Oggi sarà l’ultimo giorno di servizio per il comandante della Polizia locale dell’Unione "Terre e Fiumi" Gianni Gardellini che accederà alla meritata pensione, dopo 39 anni e 10 mesi trascorsi in divisa al servizio del territorio. Era il 1984 quando vinse il concorso per entrare nella Polizia municipale (come allora veniva chiamata la Polizia locale) nell’ex Comune di Ro Ferrarese. Una carriera che, poi, è proseguita dal 2009 con l’incarico di responsabile dei Servizi operativi del Corpo di Polizia Municipale "Terre e Fiumi" prima costituitosi in associazione, e dal 1° maggio 2011 conferito in Unione. Tra il 2016 e il 2019 ha ricoperto l’incarico di vice comandante del Corpo e, successivamente, di comandante. "I quattro anni e otto mesi trascorsi nel ruolo di comandante sono stati il coronamento della mia carriera. Sono stati anni molto intensi, in cui ci siamo trovati anche a gestire il periodo segnato dalla pandemia Covid, per garantire una costante presenza sui territori dei tre Comuni di Copparo, Riva del Po e Tresignana. Siamo un piccolo Corpo, in cui sono diversi i compiti da svolgere. Ho cercato di svolgere al meglio le funzioni organizzative, amministrative e finanziarie che il ruolo di comandante richiede. La fatica più grande è stata la gestione del personale per rispondere alle esigenze di un vasto territorio, con sensibilità diverse. Devo dire di aver avuto sempre un proficuo rapporto collaborativo con i sindaci". Tra i risultati raggiunti in questi anni vi è senza dubbio l’incremento dell’organico in forza al Corpo, passato da 22 e 26 tra agenti e funzionari: "La soddisfazione è stata anche quella di riuscire a garantire un buon livello di gestione ordinaria del territorio. Aver garantito investimenti per l’innovazione tecnologica di sistemi e apparecchiature indispensabili all’attività del Corpo, nonché l’aver messo ordine nelle finanze per garantire la ripartizione delle risorse derivanti da violazioni del Codice della strada agli enti proprietari delle strade, investibili per il miglioramento della sicurezza della viabilità". A questo si affiancano l’attivazione dei sistemi di segnalazione utilizzabili dai cittadini, e di allertamento in caso di calamità e la redazione del Piano di protezione civile. "Spero di aver fatto il possibile – conclude Gardellini –, e chi mi succederà avrà ancora molto da fare. Sempre con il principale obiettivo di garantire la sicurezza".