Il comitato a difesa del territorio: "Contrari alla centrale biometano . Un problema che riguarderà tutti"

In vista dell’assemblea pubblica di stasera (ore 21, centro sociale San Marco alle Paludi) ‘Contro la centrale biometano. Un problema che riguarderà tutti’, il comitato spontaneo di residenti e imprenditori di Fermo, Sant’Elpidio a Mare, Porto Sant’Elpidio e Monte Urano ha preparato una ricca documentazione attendendosi agli atti forniti dal Comune sul costruendo impianto. Tanti i motivi di contrarietà e preoccupazione: la tutela della salute, il rischio ambientale e per l’economia artigianale e turistica (la costa è a 1 km di distanza in linea d’aria, la zona industriale molto più vicina), per una svalutazione dei terreni. Alcuni esponenti del Comitato (Zoe Monterubbiano, Lara Zaccardi, Mario e Marino Mozzorecchia, Annarita Pilotti, Francesco Rossi e Luca Silenzi) ricordano le dimensioni della centrale per la produzione di biometano prevista su 2 ettari (destinati dal Prg a parco fluviale), per la produzione di 100smc (metri cubi di metano prodotti ogni ora): "Essendo sotto i 500 smc, si può seguire una procedura semplificata come prevede la legge per impianti funzionali alle aziende. ma c’è una incongruenza perché, qui, allevamenti non sono previsti. Il privato dichiara una modesta produzione ma le dimensioni non sono di un piccolo impianto: 3 biodigestori di 20 m di diametro, 8 di altezza (di cui 2 interrati) per 7500 mc; una vasca di stoccaggio separato liquido di 26 m di diametro, alta 6 metri (di cui 3 interrati) per una capacità di stoccaggio di 3180 mc. Saranno almeno 15 al giorno i camion carichi di materiali da trattare". Il privato ha presentato il progetto anche al Gse "e abbiamo fatto richiesta di accesso agli atti per verificare che i dati collimino con quelli del progetto. Intanto, la Snam si sta muovendo per costruire un metanodotto in quella zona per cui c’è da credere che conoscono la potenzialità della centrale". L’auspicio è che il Comune di Fermo prenda le giuste decisioni e intervenga in autotutela. Il privato intanto, ha chiesto di incontrare (oggi) i Comuni interessati.

A dimostrazione che non sarà un piccolo impianto, il Comitato mostra una simulazione dell’ingombro dell’area interessata dal progetto: "Ci entrano il teatro delle Api, il Duomo di Fermo, il Diamante, la Collegiata di Sant’Elpidio a Mare e il campo sportivo di Fermo". Sono stati chiesti pareri ad Ast e Arpam "che non potranno darli perché non c’è una relazione tecnica, non c’è un responsabile del procedimento. Dell’operazione non sapevano nulla i Comuni, né la Soprintendenza che ha chiesto chiarimenti". Il Comitato si è già organizzato con un amministrativista e legali esperti di politiche ambientali. Infine, c’è il dissenso della politica dettato dagli ingenti investimenti che la Regione ha messo in campo su quel tratto del lungo Tenna.

Marisa Colibazzi