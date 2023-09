Il comitato dal prefetto: ecco le criticità

La sicurezza del personale e degli utenti dell’ospedale è stato il tema del confronto tra il comitato spontaneo cittadini del Fermano sanità e il prefetto di Fermo, Michele Rocchegiani. I volontari, che raccolgono le numerose segnalazioni di disagio degli utenti e degli stessi operatori, hanno chiesto un incontro al prefetto proprio nel suo ruolo istituzionale di garante dell’ordine e sicurezza pubblica, per parlargli dei tanti episodi di violenza subiti dai sanitari, delle necessarie misure di sicurezza nel contesto anche viario dell’ospedale, di piccoli e grandi accorgimenti che potrebbero fare la differenza: "Il Prefetto, raccontano i referenti del comitato, ha mostrato disponibilità ed interesse a valutare soluzioni nell’immediato, sicuramente efficaci per ciò che concerne la sicurezza dell’utenza e degli operatori. Si è discusso della necessità di una maggiore sicurezza presso il Pronto Soccorso, spesso teatro di episodi spiacevoli ed a volte anche violenti. Gli stessi utenti sono costretti a subire disservizi, con gli operatori esausti e a volte impreparati a gestire le intemperanze di chi arriva. Ne consegue, prosegue il comitato, l’esigenza di formazione culturale e professionale in tema di sicurezza sul posto di lavoro rivolta a tutto il personale sanitario ed alle cooperative, per meglio affrontare criticità e prevenire situazioni di pericolo". Tra le altre questioni, si è discusso del miglioramento del servizio di segnaletica interna ed esterna come pure della necessità di liberare l’area del parcheggio adiacente la struttura sanitaria, per poter gestire al meglio eventuali situazioni di emergenza: "Il prefetto si reso disponibile ad approfondire ed a valutare con gli organi preposti quanto abbiamo rappresentato" conclude per il comitato Bruno Nepi.