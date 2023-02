Il comitato per il verde: "Comune insensibile"

"Amministrazione insensibile sulla questione del risparmio energetico: non partecipa a “Mi illumino di meno” e non provvede a spegnere l’illuminazione del Giardino d’Estate che serve solo a mettere in mostra una baraccopoli": la critica è rivolta al primo cittadino con una lettera firmata da Franco Paci a nome del Comitato per la salvaguardia del viale Cavallotti e del verde di Porto San Giorgio. In merito al giardino d’estate abbiamo una curiosa storia da riferire che ne dimostra l’attrattività, nonostante il suo stato di degrado: "Anche quest’anno – scrive Paci - è trascorsa a Porto San Giorgio nella totale indifferenza l’iniziativa “Mi Illumino Di Meno” promossa da RAI-Radio 2 e Caterpillar per contribuire alla consapevolezza al tema del risparmio energetico. La sensibilità della città su questi temi è relegata agli inutili programmi elettorali".

Considerato che il costo della bolletta elettrica del Comune tocca tutti da vicino, come cittadini che pagano le tasse, secondo Paci, il sindaco dovrebbe provvedere allo spegnimento dell’illuminazione del “Giardino d’Estate: "Converrà con noi – sottolinea Paci – che quell’abbondante e immotivata illuminazione serve solo a mettere in mostra uno schiaffo al pubblico decoro. Non costa niente ma sarebbe una reale attenzione per i temi dell’ecologia e del risparmio energetico". A proposito del Giardino d’Estate la storia che raccontiamo ha dell’incredibile. E’ successa ad una signora notoriamente impegnata nel campo della moda. Avuto l’incarico da una grossa azienda di cercare a Porto San Giorgio un immobile prestigioso per insediarvi un’accademia della moda aveva messo gli occhi sul Giardino d’Estate e al bell’edificio che vi si affaccia dal viale Cavallotti. Si è rivolta ad un pubblico amministratore per sapere se si potevano prendere in affitto, insieme, ottenendone risposta affermativa e fissazione di un appuntamento per definire la questione. Nel frattempo però è venuta a conoscenza che si tratta di una scuola, impossibile da prendere in affitto. Portata in giro o ignoranza dell’amministratore? Lei propende per la seconda ipotesi e lo critica pesantemente per la mancata conoscenza dell’utilizzo di un edifici del Comune. E’ furibonda nei suoi confronti perché le ha fatto fare una figuraccia con l’azienda a cui aveva comunicato che l’incarico affidatole era andato a buon fine. Cos’altro dire? Che conosciamo la signora in questione (V.M.), per cui ci è difficile pensare che abbia raccontato una frottola.

Silvio Sebastiani