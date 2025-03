Il ‘Comitato per la Pace’ si è messo in moto

Nonostante si sia costituito da poche settimane, già svolge una funzione di formazione per i giovani e per la comunità di Servigliano il ‘Comitato per la Pace’. L’idea è sorta per volontà di Paolino Bertazzo, costituzionalista e studioso di diretto, che ha invitato i cittadini serviglianesi a creare una sorta di associazione al cui interno promuovere gli alti valori della Costituzione italiana. L’idea è sembrata molto stimolante tanto da formare ‘Comitato per la Pace’ di Servigliano composto da Paolino Bertazzo e da altri cittadini che hanno offerto la loro disponibilità fra cui il sindaco Marco Rotoni; Giuseppe Luciani, Luigina Rossi presidentessa della Pro Loco; Maria Di Girolamo; Luciana Picozzi e Marco Mani. Ufficialmente si sono presentati lunedì 10 marzo alla popolazione, ma già nelle settimane precedenti, hanno organizzato degli incontri di formazione e sensibilizzazione rivolti in particolare ai giovani, non è da escludere che il Comitato posso allargarsi.

"Il principio di base che ci è sembrato subito molto interessante – commenta il sindaco Marco Rotoni – è quello di prende ad esame i valori che oggi sono alla base delle società come la Costituzione italiana, oppure come la Carta dell’Onu e partire da questi alti valori e affrontarli nuovamente alla luce dei fatti che la quotidianità ci racconta anche attraverso i sistemi di informazione. Il nostro concittadini Paolino Bertazzo, che ha mostrato grande disponibilità svolgerà la funzione di coordinatore del gruppo, che si impegnerà ad organizzare iniziative di vario genere per riscoprire questi valori e renderli vivi nella nostra comunità a partire dai giovani. Se vogliamo, possiamo descriverla facendo un semplice paragone, come una versione aggiornata e altamente qualificata di educazione civica che sarà rivolta a tutta la comunità".

Il Comitato sta già lavorando alla stesura di iniziative che possano aiutare a comprendere anche i grandi fenomeni internazionali, pressioni economiche e crisi energetica.