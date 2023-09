Il commissario Castelli a Servigliano: "Tante risorse, serve la presenza dei sindaci"

"La macchina della ricostruzione è una creatura viva che va continuamente registrata, ma ci sono tante risorse a disposizione che dobbiamo saper utilizzare". Il senatore e Commissario speciale alla ricostruzione Guido Castelli, in occasione dell’inaugurazione a Servigliano del programma di promozione culturale del Festival ‘Marche Storie’, ha offerto agli ospiti anche una riflessione sullo stato dell’arte del post sisma. "Necessari confronti continui con i sindaci, come domani a Falerone. Ci sono tante risorse a disposizione, per questo motivo abbiamo messo a servizio dei Comuni un sito in cui sono annunciati i bandi in uscita: il 19 settembre scadrà un bando dedicato ai Piani di promozione con finalità turistica".

Alessio Carassai