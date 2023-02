"Il comparto soffre ancora la carenza di manodopera"

Il presidente di Cna Federmoda Fermo, Paolo Mattiozzi, riassume l’animo delle imprese per l’imminente edizione del Micam di Milano, vetrina internazionale per le calzature. "Ci sono buone prospettive di lavoro, compreso il ritorno di alcuni buyer stranieri a conferma di quanto già avvenuto nell’edizione di settembre – afferma –. Ma la situazione del comparto è ancora gravata dalla mancanza di manodopera al punto che sarebbe un paradosso ricevere ordinativi e trovarsi poi nella condizione di non poterli gestire".

Il tema della difficoltà di reperimento di figure professionali continua a condizionare l’attività delle imprese, la possibilità di fare investimenti e di crescere. "Certo è – prosegue Mattiozzi – che il distretto porta in fiera come sempre il meglio della produzione calzaturiera, la qualità per cui siamo noti e apprezzati, che fa la differenza. Il Made in Italy infatti, è un brand ad elevata reputazione che va veicolato, manutenuto e protetto, ponendo al centro il tema della manifattura italiana, ed il suo legame con i territori dove si realizza la produzione". Per Cna le filiere produttive manifatturiere devono essere esplicitamente dichiarate strategiche per il Paese. "Per questo – aggiunge il presidente – abbiamo sottolineato l’importanza di un impianto di politiche industriali, del lavoro, della formazione e delle innovazioni organiche, che tengano conto degli scenari geopolitici che stiamo affrontando e dei connotati dei nostri territori produttivi". Aspetti importanti per Cna, da integrare stimolando i giovani, "per costruire un percorso – specifica Mattiozzi – che li introduca al mondo della produzione manifatturiera come lavoratori dipendenti e come imprenditori. Tutto questo deve passare attraverso l’integrazione tra il mondo dell’istruzione, della formazione e della piccola imprenditoria". Mattiozzi conclude le sue riflessioni, evidenziando come sia strategico supportare le imprese sul fronte dell’internazionalizzazione, favorendo l’ingresso di competenze aggiornate e adeguate’. "Le micro e piccole aziende attive nelle filiere del Made in Italy – dice – devono potenziare i canali distributivi, reperire idonee figure professionali e gestire il passaggio generazionale che tuteli e tramandi l’artigianalità anche in prodotti realizzati con tecniche più moderne".