Il Comune a caccia di fondi per le ciclabili

Nell’ambito delle iniziative poste in essere per realizzare la mobilità sostenibile, onde prevenire e contrastare l’inquinamento atmosferico e tutelare la salute dei cittadini, l’amministrazione comunale ha costituito il gruppo di lavoro "Ufficio Biciclette". Questo le dà la possibilità di partecipare al bando "Bici in Comune" promosso dal ministero per lo sport e i giovani allo scopo di ottenere il finanziamento per la corsia ciclabile di viale della Vittoria attraverso nuovi tratti di piste ciclopedonali e la riqualificazione del lungomare con la creazione di una pista più sicura su corsia protetta e separata dal traffico motorizzato e pedonale. Sul viale della Vittoria la pista ciclabile non c’è e la strada, molto frequentata, è davvero pericolosa.

Oltreché per ottenere fondi per l’esecuzione degli interventi citati, l’istituzione del gruppo di lavoro è finalizzata a promuovere una cultura della ciclabilità e del rispetto dei ciclisti, a rendere la città a misura di bicicletta e fungere da punto di riferimento per tutti i livelli dell’amministrazione comunale e i servizi correlati alla mobilità in bici. Le funzioni dell’ufficio biciclette includono la partecipazione alla pianificazione delle infrastrutture ciclabili, la progettazione dei percorsi ciclabili cittadini, il coordinamento delle attività di comunicazione e promozione della ciclabilità, sia ai fini della fruibilità quotidiana, sia per la promozione cicloturistica, il coordinamento delle politiche di educazione e informazione, l’incentivazione della ciclabilità, la progettazione di uno sportello ciclabile reale e virtuale per la cittadinanza, nonché l’utilizzo e la manutenzione delle biciclette comunali, e l’organizzazione degli eventi ciclabili.

Il non facile compito di gestire il gruppo di lavoro, con le tante sue competenze è stato affidato all’assessore Marco Tombolini in quanto titolare delle deleghe alla viabilità ed alla mobilità sostenibile. Con il chiaro intento di favorire l’ottenimento di fondi dal bando "Comune in bici" alla domanda è stato allegato un resoconto dell’attività svolta nel campo della mobilità sostenibile; "Il comune – vi si legge - organizza e prende parte a numerose iniziative a favore della ciclabilità sul territorio comunale e dell’educazione alla mobilità sostenibile, tra cui la partecipazione attiva alla settimana europea della mobilità 2024. Rende inoltre noto che: "il comune di Porto San Giorgio ha aderito alla Fiab, Federazione italiana Ambiente e biciclette, che è una delle maggiori associazioni ciclo-ambientaliste italiane".

Silvio Sebastiani