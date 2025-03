Il Comune affitta locali per le associazioni

E’ stato pubblicato, dal Comune, un avviso per la manifestazione d’interesse per l’assegnazione in locazione ad associazioni di volontariato operanti nel campo sociale, culturale e sportivo, di locali di proprietà del Comune da destinare a sede e attività associative. Obiettivo dell’iniziativa è quello di garantire la sostenibilità economica nella gestione degli immobili comunali e la valorizzazione del patrimonio concedendo in locazione i locali che risultano liberi. Tra le disponibilità rientrano i locali presso l’ex Pretura recentemente lasciati liberi dal centro sociale anziani che ha riconsegnato le chiavi al Comune; la sala polivalente in via 1Maggio (a Luce Cretarola); 3 locali nella ex sede dei Vigili Urbani infine, l’immobile adiacente il santuario della Madonna degli Angeli e il locale a piano terra dell’immobile di Piazza Mazzini, a Casette d’Ete ma in questi ultimi due casi solo qualora i centri sociali anziani che li occupano rinunciano a regolarizzarsi. È previsto un canone di locazione agevolato di 0,50 euro al mq e considerare che gli spazi sono utilizzabili come sede sociale o per attività di sostentamento non prevalente. La scadenza per le manifestazioni d’interesse è fissata alle ore 13 del 28 marzo