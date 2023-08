Il Comune assume personale Servono rinforzi nel sociale

Assunzione di un’unità di personale a tempo pieno e indeterminato mediante l’utilizzo della graduatoria di altri enti. In particolare il Comune di Porto San Giorgio cercava un addetto ’Istruttore direttivo assistente sociale’ da destinare al terzo settore del Comune, quello della cultura e dei servizi sociali. L’Amministrazione comunale ha inviato un avviso a tutti i Comuni della Provincia, chiedendo la disponibilità all’utilizzo delle loro graduatoria. Ha risposto in maniera positiva soltanto il Comune di Fermo.

In tal modo Porto San Giorgio potrà soddisfare la necessità di rafforzare il terzo settore sia perché fatica non poco per il tanto lavoro da fare, sia perché probabilmente il sindaco vuole dare un segnale politico che la sua è un’amministrazione che cura in modo particolare i servizi sociali, perché intende sostenere le fasce più deboli della popolazione. Dunque, Fermo ha messo a disposizione di Porto sn Giorgio la propria graduatoria, dalla quale è emersa una sola disponibilità. Quella di Carmela Serena. E’ chiaro che se le disponibilità fossero state più numerose si sarebbe dovuto effettuare con una forma di selezione.