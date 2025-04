Il Comune assume una social media manager

Porto San Giorgio, con in prima fila l’amministrazione guidata dal sindaco, Valerio Vesprini, guarda al futuro digitale della città e potenzia la sua comunicazione online con l’arrivo di una nuova figura professionale avente il seguente profilo: addetto ai rapporti con i social media, web marketing, digital strategy. Con il suo decreto datato il 25 dello scorso mese di marzo, il primo cittadino sangiorgese ha conferito l’incarico alla dottoressa Alessandra Bastarè, precisando che "la stessa è stata da lui individuata come figura idonea ed adeguata allo svolgimento del ruolo che le verrà attribuito sulla base della approfondita valutazione del curriculum professionale da cui si evincono il possesso di titoli di studio attitudinali ed esperienze lavorative che offrono garanzie ed efficacia nell’espletamento dello specifico incarico".

Questa decisione, basata sull’articolo 90 del Tuel (Testo Unico degli Enti Locali), mira a rafforzare l’Ufficio Stampa esistente e supportare gli organi di indirizzo politico del Comune nell’esercizio delle loro funzioni di indirizzo e controllo. L’incarico, a tempo determinato e part-time (12 ore settimanali), sarà alle dirette dipendenze del sindaco Vesprini e avrà una durata legata al mandato del sindaco, con decorrenza da oggi, primo di aprile, e non è uno scherzo legato alla giornata particolare. La dottoressa Bastarè avrà funzioni di social media manager per la gestione dei canali social/piattaforme istituzionali dell’Ente (Instagram, Facebook ed altri) attraverso la creazione, ideazione e realizzazione di contenuti, campagne di marketing e iniziative promozionali per la valorizzazione dell’immagine della città e, in particolare di quella del sindaco.

La nuova risorsa che comporterà per l’anno corrente un costo di 5.250 euro sarà integrata nel ’servizio autonomo staff del sindaco’, una struttura di recente istituzione che comprende anche l’Ufficio Stampa e la segreteria particolare. La natura fiduciaria dell’incarico comporta la possibilità di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro in caso di venir meno della fiducia, senza necessità di motivazione o preavviso. In conclusione, con questo investimento strategico, l’obiettivo principale postosi dal sindaco Valerio Vesprini è quello di rafforzare la propria presenza nel mondo digitale e migliorare la comunicazione con i cittadini ed i visitatori.

