Il Comune bussa a denari per piazza Gaslini

"Rinaturalizzazione suoli degradati o in via di degrado" è la denominazione del bando a cui l’amministrazione comunale di Porto San Giorgio ha deciso di partecipare con la richiesta di fondi per la riqualificazione di piazza Gaslini. L’amministrazione bussa di nuovo a quattrini dopo aver appena ricevuto 300.000 euro per la sistemazione di via Gentili, la strada che, insieme ad un ristrutturato mercato coperto in essa ubicato, il Comune intende far diventare punto di riferimento per il commercio ed il turismo, settori chiave dell’economia della città. Intanto la giunta municipale ha approvato il progetto esecutivo della riqualificazione di piazza Gaslini area di proprietà comunale oggi segnata da condizioni di degrado, con l’obiettivo di trasformarla in un parco urbano. L’opera è già inserita nel Piano triennale dei lavori pubblici e, con la delibera, si compie un passo formale decisivo per accedere ai finanziamenti messi a disposizione. La documentazione approvata dalla Giunta comprende tutti gli elaborati richiesti dalla Regione: corografia e inquadramento urbanistico, stato di degrado e analisi delle cause, descrizione delle modalità di intervento e degli obiettivi, piano di manutenzione e gestione, eventuali azioni non strutturali, cronoprogramma tecnico-finanziario, quadro economicoi. Particolare rilievo viene attribuito al piano di manutenzione, che resterà in capo al Comune per garantire nel tempo la sostenibilità dell’intervento. Il progetto prevede che l’area sia destinata a funzioni ricreative ed ecologiche, restituendo un polmone verde a un quartiere che ne è privo. La rinaturalizzazione dei suoli degradati e la creazione del parco urbano si accompagnano a un impegno formale da parte dell’ente: apporre, entro la conclusione dei lavori, il vincolo di inedificabilità, così da garantire la definitiva destinazione pubblica dell’area. Con la delibera viene dato mandato al Responsabile del Servizio Lavori Pubblici per la presentazione telematica della domanda, corredata da tutta la documentazione tecnica. Il parere di regolarità tecnica è stato espresso favorevolmente dal funzionario responsabile, ingegnere Stefano Sisi.Con questo passaggio Porto San Giorgio si candida ad accedere a un importante strumento regionale, volto non solo a restituire decoro a un’area oggi compromessa, ma anche a rafforzare la rete degli spazi verdi urbani, creando nuove occasioni di socialità e benessere per i cittadini.

Silvio Sebastiani