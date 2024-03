Il Comune cerca strutture per gli alunni

Si sta avvicinando il tempo di delocalizzare gli studenti del complesso scolastico ‘Bacci’ in altra sede, per consentire i lavori di demolizione e ricostruzione dell’attuale edificio e fare spazio al nuovo da realizzare con i 12milioni di euro del Pnrr. Come comunicato ai genitori, intento dell’amministrazione è attendere la fine dell’anno scolastico (e magari anche le elezioni europee) per procedere alla demolizione ma, nel frattempo, occorre organizzare la nuova sede degli studenti della scuola secondaria di primo grado (per la primaria la destinazione è stata fissata a Palazzo Bartolucci). Va in questa direzione l’avvio di una gara per affidare il servizio di noleggio di una struttura modulare temporanea da collocare, una volta urbanizzata, nell’area verde di via Fontanelle (area Mandozzi). Un appalto da 730mila euro, ivi compresi i costi della manodopera che il Comune ha stimato in 42.500 euro. Cosa cercano gli amministratori? Un complesso prefabbricato in grado di ospitare 13 classi (per un totale di 310 alunni), con relativi servizi igienici e spazi per il personale docente e non, da affittare per un periodo di 24 mesi a partire dalla stipula del contratto fissata al 30 maggio prossimo (le offerte vanno presentate entro l’11 aprile). Il complesso prefabbricato dovrà avere una superficie di circa 900 mq e costituito da almeno 14 aule di 45mq ognuna, 1 aula insegnanti (30 mq), 4 bagni e uno omologato per disabili, 2 aule per attività speciali (30 mq), ripostiglio e corridoi. Altri criteri richiesti, un sistema di miglioramento del comfort interno (anche in termini di insonorizzazione acustica e coibentazione) attraverso una copertura aggiuntiva e, naturalmente, il sistema di allarme e un impianto di video sorveglianza (almeno 8 telecamere da collegare alla rete civica).

Marisa Colibazzi