Il Comune compra un nuovo scuolabus

Il parco macchine comunale del trasporto scolastico cittadino vede in questi giorni aggiungersi un mezzo in più, uno scuolabus di 50 posti, acquistato dal Comune di Fermo. Dunque, un mezzo che si aggiunge a quelli già in dotazione, a disposizione per poter svolgere il servizio di trasporto scolastico cittadino che ogni giorno vede impegnati gli scuolabus comunali nel trasporto degli alunni della città verso e dagli istituti scolastici dell’istruzione dell’obbligo. a coordinare il servizio è Guglielmo Pieragostini che con gli operatori ha accolto il sindaco Paolo Calcinaro all’autoparco, per vedere il nuovo mezzo che sarà subito operativo.