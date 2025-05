Il Comune di Smerillo si aggiudica la regata ‘Le Vele di San Ruffino’

E’ stato il comune di Smerillo a conquistare la 16esima edizione della regata velica ‘Le Vele di San Ruffino’, andata in scena nel fine settimana nel suggestivo specchio d’acqua all’ombra dei Sibillini. Una manifestazione con conferma il suo fascino, ma soprattutto contribuisce a promuovere il territorio. Sabato e domenica maggio sul lago di San Ruffino sono scesi in acqua ben 30 equipaggi provenienti da tutta Italia, suddivisi nelle classi Ilca e Optimist, ognuno abbinato ai comuni aderenti alla manifestazione: Amandola, Montefalcone Appennino, Smerillo, Santa Vittoria in Matenano e Monte San Marino, il resto è stato spettacolo. Alla riuscita della manifestazione hanno contribuito oltre alle Amministrazioni dei paesi coinvolti anche il Consorzio di Bonifica delle Marche che concesso l’uso del bacino, la Cna di Fermo e la Camera di Commercio delle Marche. "Ormai Le Vele di San Ruffino sono un evento consolidato – racconta Stefano Castori, ideatore e organizzatore della manifestazione – ospitiamo circa 30 equipaggi provenienti da tutta Italia, insieme a loro ci sono famiglie e conoscenti che colmano le strutture ricettive del territorio e soprattutto raccontano di questi borghi unici nelle loro città di provenienza. Sicuramente un volano di promozione per il territorio. Il fascino delle regate, che si svolgono in silenzio all’ombra dei Sibillini, è un elemento unico. Ci sono iniziative mirate a far conoscere questi borghi e le loro ricchezze: visite guidate alla scoperta di musei, pinacoteche, passeggiate ambientali. Poi ogni anno cerchiamo di portare qualche novità. Si è puntato sui prodotti di alta qualità a chilometro zero: zafferano e altre specialità, molto apprezzato l’incontro informativo che ha coinvolto anche i giovanissimi dedicato al miele e alle api autoctone. Insomma, il bilancio è stato più che positivo, e già fra qualche settimana ci metteremo a lavoro per allestire l’edizione 2026". Alessio Carassai