Il Comune omaggia i figli cittadini: un murales per tutti i personaggi

Come era nelle previsioni degli amministratori, la giornata che hanno voluto dedicare ai ‘figli illustri’ di Montegranaro con intitolazione del centro sportivo in zona ‘La Croce’ al campione di ciclismo, Michele Gismondi, è stata una occasione per la cittadinanza per ritrovarsi, numerosa, intorno a chi ha dato, e sta dando, lustro alla città. L’intitolazione a Gismondi, gregario di Fausto Coppi, è avvenuta davanti alla fontana antistante il campo sportivo, ridipinta e rimessa in funzione per l’occasione, alla presenza del figlio di Gismondi, Nazzareno. Poi, il gruppo si è spostato in piazza Mazzini dove è stato inaugurato il murales attraverso il quale l’artista Alessandro Pizzuti ha raccontato i personaggi di Montegranaro. "Un omaggio sentito a quei concittadini e cittadini onorari (vi figurano anche il coach Stefano Pillastrini e Randy Childress, artefici della promozione in serie A della Sutor Bassket) che hanno reso celebre nel mondo il nome di Montegranaro", le parole del sindaco Endrio Ubaldi. Infine, in una sala consiliare gremita, il sindaco Ubaldi e l’assessore allo sport, Gastone Gismondi, hanno dato il via al convegno moderato dal giornalista sportivo Rai, Giorgio Martino, memoria storica del ciclismo. Tra i ‘figli illustri’ presenti Pillastrini, l’oboista Francesco Di Rosa e il dottor Vincenzo Valentini.